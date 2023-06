Al Sunspace il ritorno della Monday Big Band Grandi successi dagli anni 50 ai giorni nostri

Torna ad esibirsi la Monday Big Band, stasera alle 21 al SunSpace. Sarà L’occasione per ascoltare brani di autori come Glenn Miller, Benny Goodman, Duke Ellington, Chick Corea. La Monday Big Band è un gruppo musicale spezzino composto da 16 elementi divisi in 4 sezioni diretti dal maestro Umberto Marsilla: Gianluca Giorgi sax tenore, Ivan Zolesi, Valentina Renesto e Vinicio Esposito sax contralto, Alberto Lorenzini sax baritono, Giovanni Franceschini, Piero Fiorito, Claudio Ravioli trombe; Luigi Cedrola, Salvatore Cavallo tromboni; Andrea Pisani pianoforte, Gianfranco Antuono basso, Alessandro Cozzani batteria. Sul palco le cantanti Liliana Biciacci e Roberto Bonati. Ingresso libero