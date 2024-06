Al sole in sicurezza: gli screening della pelle

Farà tappa alla Spezia domenica 16 giugno la campagna di sensibilizzazione sulla protezione della pelle di Croce Rossa Italiana e Nivea Sun, giunta alla sesta edizione. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Spezia e dall’Autorità Portuale, rientra in un tour della prevenzione che prevede 9 tappe su tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza delle persone e prevenire i danni causati dall’esposizione al sole. Domenica in Passeggiata Morin dalle 9.30 alle 18.30, i cittadini potranno sottoporsi a screening gratuiti della pelle all’interno dell’ambulatorio mobile della Croce Rossa Italiana. I dermatologi forniranno consulenze gratuite per prevenire l’insorgenza delle malattie della pelle (tra cui il melanoma cutaneo) e per dare informazioni utili sui rischi di una scorretta esposizione al sole, in vista dell’estate. Ancora oggi c’è bisogno di sensibilizzare la popolazione sull’importanza dell’ uso della protezione solare per godere del sole in piena sicurezza. Grazie alle attività di prevenzione, negli ultimi vent’anni è aumentato notevolmente il numero dei melanomi asportati in fase precoce: questo si traduce in un più efficace trattamento e in una maggiore sopravvivenza a distanza di cinque anni dall’insorgenza della patologia. "Poiché il melanoma ha una prognosi strettamente dipendente dalla profondità della sua infiltrazione nel tessuto cutaneo al momento della diagnosi – sottolinea la Cri spezzina in una nkta – la prevenzione e il conseguente trattamento si traducono in un aumentato tasso di sopravvivenza di circa il 15%"