Al Pacinotti apre Officina 2030: "Il futuro passa dall’innovazione"

"Felix qui potuit rerum cognoscere causas". "Fortunato colui che ha potuto conoscere le cause delle cose". Scrive così il poeta latino Virgilio al verso 489 delle sue Georgiche. Ed è lo stesso esametro che è possibile leggere ora anche su uno dei pannelli affissi a una delle pareti della nuova aula tecnologica polifunzionale e collaborativa per l’Agenda 2030, che il liceo ’Pacinotti’ di Spezia ospita al suo interno. ’Officina 2030. Solo da sensato apprende’ è lo spazio di lavoro realizzato con il finanziamento di Fondazione Carispezia, nell’ambito del bando 2021 ’Scuola e Innovazione’. A presentarlo ieri mattina al liceo, il dirigente dell’ufficio scolastico provinciale Roberto Peccenini, la preside dell’istituto Grazia Geranio, il professore Riccardo Barotti, vicepreside e responsabile del progetto, il professore Paolo Comaschi, direttore dell’aula e il professor Andrea Corigliano, fisico dell’atmosfera e docente di fisica e matematica. Presente anche Debora Cossu, consigliere di amministrazione di Fondazione Carispezia. Dopo i saluti della preside Geranio, sono state illustrate dai docenti coinvolti le peculiarità di questa nuova aula: "Questo spazio – esordisce Comaschi – è stato progettato come ambiente polifunzionale valido per ogni disciplina.Tutto il materiale e l’arredo, tra digital board, tavoli componibili,lavagne ispirate a tecniche di didattica della matematica sul modello francese, sgabelli basculanti e ben 20 computer; ha la funzione di favorire dialogo e collaborazione tra gli studenti". Un laboratorio all’avanguardia dove realizzare una didattica sperimentale, soprattutto nelle materie Stem. Il tutto, attraverso i più moderni strumenti informatici e digitali come il robot Nao pensato per insegnare la robotica, pannelli solari per avvicinare alla fisica delle energie rinnovabili e perfino una stazione meteorologica di altissima qualità; dotata di sensori che rilevano anche le polveri sottili.

"Il liceo Pacinotti – spiega Cornigliano – è sempre stato sensibile ai temi ambientali e ora la stazione metereologica permetterà ai nostri ragazzi di toccare con mano il fenomeno del cambiamento climatico". Impressionato positivamente il dirigente Roberto Peccenini, che sottolinea questa feconda fusione dei saperi e la realtà dell’apprendimento di ciascuno che si attua in quest’aula dove si fa vera cultura attraverso l’acquisizione e l’elaborazione dei dati raccolti. "Anche le scritte sui pannelli – evidenzia Peccenini – ci mostrano che il progresso scientifico-tecnologico ha un passato da cui proviene e, per dirla con Bernardo di Chartres, noi siamo dei nani rispetto ai grandi del passato ma nani, pur sempre seduti sulle spalle dei giganti e che quindi vedono più lontano".