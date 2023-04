Al Nuovo c’è il ’Cinema ritrovato’ In proiezione ’El’ di Luis Buñuel

Un Buñuel messicano da riscoprire: ‘Él’, realizzato in Messico nel 1953 dal regista spagnolo, arriva al cinema Il Nuovo martedì alle 16, 17.45 e 20.30, e mercoledì alle 16 e 17.45, grazie al progetto della Cineteca di Bologna per la distribuzione dei classici restaurati, ‘Il Cinema Ritrovato’. Considerato da molti il migliore tra i capolavori di Luis Buñuel insieme a ‘Estasi di un delitto’ e a ‘L’angelo sterminatore’, contiene alcune immagini che spingono a chiedersi se Hitchcock avesse visto e ricordasse ‘Él’ quando girò ‘La donna che visse due volte’ cinque anni dopo. "La precisione del film ha sedotto Jacques Lacan, che mostrava ‘El’’ ai suoi studenti – commenta Silvano Andreini del Cinema Il Nuovo – siamo orgogliosi di poter portare alla Spezia questo importante film. Come ha scritto François Truffaut, ‘Él’ è una requisitoria, il preciso racconto di un vero caso clinico, sia pur dissimulato".