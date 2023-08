Al museo Lia Arte e musica

In occasione della mostra ‘Pieter Brueghel il Giovane. La Crocifissione di Castelnuovo Magra. Restauro e confronti’, attualmente in esposizione al Museo Lia, oggi alle 18, si terrà un concerto di chitarra classica di Nicolò Accarpio dal titolo ‘Flemish portrait’. La melodia di Accarpio, che risuonerà nella sala dedicata ai dipinti del Cinquecento – attigua alla mostra di Brueghel – sarà occasione di fare un viaggio nella musica, suoni armonici con l’arte figurativa della collezione Lia. Nella stessa sala è peraltro conservato un importante testo figurativo realizzato intorno al 1515, che rappresenta la disfida di Apollo e Marsia, opera dovuta al grande pittore bresciano Girolamo Romano, detto il Romanino, in origine parte della decorazione di uno strumento musicale. Accarpio, classe 2003, è giovane eccellenza spezzina: si è diplomato al liceo Cardarelli e frequenta il Conservatorio Puccini. Ingresso 8 euro, info 0187 727220 e [email protected]