"Al Museo Diocesano di Brugnato suona Giordano Buondonno al pianoforte"

Il Festival Paganiniano di Carro torna a Brugnato, con un giovane nuovo volto della musica. Nel Chiostro del Museo Diocesano, stasera alle 21, si esibisce in un recital di piano solo Giordano Buondonno. Diplomato al Conservatorio Giacomo Puccini della Spezia con il massimo dei voti e la lode, Buondonno ha studiato con Fabrizio Giovannelli e Folco Vichi, e ha conseguito un Master in Music Performance, un Professional diploma e un Artist diploma, al Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance a Londra. Ha suonato in recital su uno dei pianoforti appartenuti ad Arturo Benedetti Michelangeli, e suona annualmente nella Young Artist Concert Series di RomaTreOrchestra. Al Paganiniano propone un programma con i seguenti autori: Scarlatti Rachmaninoff, Chopin, Brahms e Debussy. Info a [email protected] o al 351 6281806.