Al Montagna profumo di Olimpiadi. Tamberi e Tortu in pista agli assoluti

E’ il sogno di tutti gli appassionati di atletica leggera: veder gareggiare dal vivo (e magari poter stringere la mano) ai propri beniamini ammirati nelle grandi manifestazioni in tv. L’occasione saranno i prossimi campionati italiani assoluti di atletica leggera, che il 29 e 30 giugno porteranno a Spezia le grandi stelle di tutte le discipline: alle gare in programma al ’Montagna’ è attesa la presenza dei campioni olimpici del salto in alto Gianmarco Tamberi e Filippo Tortu, oro nella staffetta 4x100. Insieme a loro arriveranno altri atleti del calibro di Furlani, Simonelli, Fabbri, Dosso, Battocletti, Crippa. "Anche Marcel Jacobs è solito partecipare agli assoluti" ha ricordato il presidente della Federazione atletica leggera (Fidal) Stefano Mei (spezzino doc) ieri nel corso del comitato organizzatore dei campionati.

Per due giorni la grande atletica leggera si darà quindi appuntamento a Spezia (pochi giorni dopo gli Europei di Roma), in quella che per alcuni atleti sarà l’ultima occasione per ottenere la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi, in programma a luglio. Ieri è stato presentato il Comitato organizzatore locale che pianificherà ogni aspetto relativo allo svolgimento dei campionati: all’insediamento erano presenti il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, l’assessore allo sport Marco Frascatore, Stefano Mei (presidente Fidal), Roberto Colombo (presidente società Duferco) e il Comandante di Vascello Paolo Spagnoletta, in rappresentanza dell’ Ammiraglio di Divisione Pierpaolo Ribuffo Comandante Marittimo Nord. Il Comitato organizzatore sarà composto per il Comune da sindaco, assessore Frascatore e due membri del settore sport; Fidal; Marina Militare e società Atletica Spezia Duferco (col presidente Colombo), dal responsabile impianto di gara e attrezzature Federico Leporati, il responsabile organizzativo logistica Andrea Irbetti e dall’addetto stampa Massimo Guerra.

La marcia di avvicinamento alla due giorni dei campionati assoluti prevede tutta una serie di eventi a cominciare da ’La Spezia Outdoor’ in piazza Europa (con 4 gazebo sui campionati assoluti) e la corsa su strada di 5km Golfo dei Poeti valida come campionato regionale. Evento finale la marcia in pieno centro città. Nel corso della presentazione del Comitato, è stato fatto un ricordo per Norberto Capiferri, ex triplista scomparso nel 2021 grande animatore del progetto di ospitare gli assoluti.