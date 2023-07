Al Molo la stagione magica dei cantautori Concerto d’Organo nella chiesa di Sant’Andrea

Quarto appuntamento di ‘Monterosso: un mare di libri’ stasera alle 21.30 con ospite Gino Castaldo. Al Molo dei Pescatori il critico musicale presenta il suo libro ‘Il cielo bruciava di stelle. La stagione magica dei cantautori italiani’, per raccontare quel momento con immagini e documenti. Questa storia comincia il 27 agosto 1979, il giorno in cui i banditi sardi rapiscono Fabrizio De André e Dori Ghezzi, e si conclude il 21 settembre 1981, con l’uscita de ‘La voce del padrone’ di Franco Battiato. A Levanto, alle 21.30, nella chiesa di Sant’Andrea concerto dell’organista Jesus Sampedro Marquez, nell’ambito della rassegna organistica organizzata da MusicaNova; stessa ora, in piazza Staglieno, concerto tributo a Lucio Battisti.