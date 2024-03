Al convento dei frati c’è ’Andare per erbi’

È in programma sabato 16 marzo, al convento dei frati cappuccini di Monterosso, ‘Andar per erbi’. Le piante selvatiche della tradizione gastronomica ligure e il ‘giardino dei semplici’ dei Frati Cappuccini, per un appuntamento a contatto della natura e delle tradizioni, per imparare a riconoscere e utilizzare le erbe selvatiche di cui la Liguria è ricca e che, fra i diversi usi, ritroviamo in numerose ricette e piatti locali. Erbe che, anche secondo l’antica abitudine dei frati cappuccini, venivano coltivate nei conventi e manipolate per creare unguenti e medicinali. I ritrovo alle 10 al convento, dalle 10.30 la passeggiata nei terreni intorno a Monterosso per cercare le piant e fotografarle, rientro alle 12.30 al convento con spuntino aromatico e osservazione delle piante fresche. A seguire lezione con immagini in cui Viviana Bobbio spiega la storia e le qualità delle alimurgiche. Infine, il racconto dei giardini conventuali e delle erbe coltivate dai frati, con padre Renato. Info [email protected].