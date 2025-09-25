Al collega Magi il Premio cultura e giornalismo

Assegnato domenica il prestigioso Premio Porto Venere cultura arte spettacolo e giornalismo 2025 al collega de ‘La Nazione’, Marco Magi. Nella motivazione scritta dal poeta e saggista Mauro Montacchiesi, è stato sottolineato come Magi “racconti con rigore e sensibilità la realtà quotidiana del territorio, offrendo al lettore uno sguardo lucido ma empatico, penetrante ma misurato”. E poi ancora come “la sua scrittura sappia aprirsi anche alla profondità degli eventi culturali, con intelligenza analitica e passione narrativa” e “il premio alla carriera sia un sentito riconoscimento al suo stile chiaro, etico e partecipe”. Magi, che ha dedicato il premio al papà Fulvio (anch’esso nostro collega), alla mamma Sandra (maestra e bibliotecaria), entrambi scomparsi, e al figlio Tommaso lì accanto a lui, ha ricevuto – a nome del Comune di Porto Venere e del Comitato del Premio – un’opera dell’artista Silvia Scarpellini. “Scrive, Marco, come si coltiva: con le mani nella terra viva dei fatti e occhi nel cielo degli eventi – ha concluso Montacchiesi – . Non rincorre lo scoop, ma abbraccia il vero. E ogni parola, scelta con cura, è una finestra aperta su ciò che merita ascolto”. Magi ha ringraziato così: “La cultura è viva solo se condivisa. Considero questo premio un invito a continuare a raccontare e a diffondere bellezza”.