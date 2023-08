"Al cibo pensiamo noi. Ma servono soldi per ricostruire"

Matteo Mistura ha attivato una raccolta fondi con il proprio ristorante per aiutare la popolazione di Maui coinvolta nel devastante incendio. Chiunque può partecipare, anche dall’Italia, entrando sul sito www.matteosmaui.com "Il mio ristorante – racconta lo chef – ha 40 dipendenti. Molti di loro sono nati e cresciuti qui. Tramite loro siamo venuti a conoscenza della situazione di molte famiglie, che stiamo aiutando. Il mio ristorante, Matteo’s Osteria, ha attivato una raccolta fondi, speriamo di riuscire, entro la prossima settimana, a racimolare 10 mila euro da dare in donazione. Il 20% del ricavato di chi viene a mangiare nel mio ristorante va direttamente alle famiglie in difficoltà. Siamo in contatto con un’associazione che si chiama Maui strong. Chi dall’ Italia volesse aiutare, può farlo andando direttamente sul mio sito dove può trovare il collegamento all’associazione. Per quanto riguarda il mangiare e l’acqua ci pensiamo noi che siamo qui vicino. Per quanto riguarda l’aiuto a ricostruire abbiamo bisogno di qualsiasi sostegno monetario. Il mio telefono sta esplodendo ed è bello vedere come la gente in Italia e nel mondo si unisca per aiutare Maui".

M.C.S