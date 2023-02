La Cooperativa Zoe, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Calice al Cornoviglio, propone per domani alle 15.30, al Castello Malaspina di Madrignano, ‘La Maschera del Marchese cattivissimo’, un laboratorio ludico-creativo per bambini dai 4 agli 11 anni. Tra i Marchesi Malaspina che dominarono Madrignano, il più cattivo fu il terribile Bonifacio. Si potrà creare la sua maschera spaventosa per fare i cattivi... solo per gioco! Al termine, il corteo mascherato si sposterà nella piazza ai piedi del castello per la pentolaccia. Il costo è di 5 euro a partecipante. Per informazioni sull’evento e per la prenotazione è possibile contattare Amanda al 334 9968868 o Silvia al 389 9464044.