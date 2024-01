"Agricoltura, incertezze e difficoltà. Necessari interventi economici"

L’attività agricola deve fare i conti con tante incertezze climatiche che rischiano di mettere in ginocchio un comparto prezioso per economica e occupazione in Liguria. Per questo occorrono aiuti per far fronte alle difficoltà come richiesto da Stefano Roggerone presidente regionale Cia Liguria.

Come vi state muovendo?

"Per il settore agricolo siamo di fronte a una nuova annata pesante per effetto di condizioni climatiche avverse, lo sviluppo di fitopatie sempre più aggressive e uno scenario internazionale che incide sui costi di produzione per questo diventa fondamentale che il Decreto Milleproroghe mantenga punti cardine".

Quali ?

"Come ho richiesto a deputati e senatori è fondamentale mantenere il credito d’imposta sul gasolio agricolo, confermare l’esenzione Irpef per i terreni agricoli in una Regione come la nostra che sconta da anni le tariffe catastali più alte d’Italia per le aree floricole, garantire la prorogra dedicata ai giovani e donne per subentrare nella conduzione di un’azienda".

Altre richieste ?

"Abbiamo indicato anche alcuni interventi specifici come l’eliminazione degli atti notarili per la compravendita e successione nei terreni agricoli nei Comuni montani e l’estensione dell’aliquota al 10% per opere pubbliche per la manutenzione del territorio".