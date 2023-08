Agricoltura in vetrina Altolà al cibo sintetico

‘Festa della cultura contadina’ che arriva alla diciassettesima edizione oggi e domani a Zignago. In quell’occasione, la Coldiretti La Spezia porta a Zignago un seminario informativo dal titolo ‘No al cibo sintetico, minaccia per la salute e per l’economia’, presieduto dal presidente della federazione provinciale spezzina Marco Lucchi, pronto a salire in cattedra, nella splendida cornice naturale dei Vezzanelli, per delineare al meglio la portata di questa pericolosa minaccia per la salute e per l’economia agroalimentare nazionale e internazionale. "Lo stop al cibo sintetico deciso dal Governo alla fine di marzo – spiega Lucchi, di concerto al direttore di Coldiretti La Spezia, Paolo Campocci – e confermato a luglio dall’approvazione da parte del Senato del Ddl che ne vieta la produzione, rappresenta una vittoria importante per la salvaguardia della filiera agroalimentare nazionale, ma la lotta al cibo sintetico non si ferma. È bene fare chiarezza sui rischi di questo genere di cibi prodotti in laboratorio che, secondo gli esperti consultati da Fao e Oms, riguardano la trasmissione di malattie, le infezioni animali e la contaminazione microbica, oltre alla necessità di prestare attenzione ai componenti utilizzati nei bioreattori, quali fattori della crescita e ormoni, e sulle modalità con cui queste molecole attive possono interferire con il metabolismo o essere addirittura associate allo sviluppo di alcuni tipi di cancro". Le iniziative targate Coldiretti non finiscono qui: su spinta del Movimento Donne Impresa di La Spezia e delle sue responsabile e viceresponsabile provinciali, Sabina Molinari e Sonia Zappettini, nel pomeriggio di sabato le imprenditrici spezzine allestiranno un banco dedicato alla preparazione del formaggio, per spiegare a bambini, famiglie e curiosi, la base dell’attività casearia, settore portante dell’economia della Val di Vara.

m. magi