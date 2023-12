"Aggressioni nel Carcere di Villa Andreino: Solidarietà al Collega Ferito"

Ennesima aggressione ieri nel carcere di Villa Andreino ai danni di un ispettore che è stato portato al pronto soccorso del Sant’Andrea e ha riportato sette giorni di prognosi. Il precedente episodio era accaduto il 13 dicembre e per questo potivo i sindacati Fns-Cisl, Sappe, Sinappe, Osapp, Cigl, Uil e Uspp esprimono forte rammarico e preoccupazione per le continue aggressioni nel carcere spezzino. "I colleghi sono costretti a operare in un ambiente altamente a rischio e ogni giorno sono chiamati a fronteggiare gravi e complesse situazioni operative. Piena solidarietà al collega ferito e gli auguri di pronta guarigione".