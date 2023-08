Titolare e dipendente aggrediscono un cliente: locale chiuso per 15 giorni

La Spezia, 11 agosto 2023 – Titolare e dipendente aggrediscono un cliente: la polizia chiude il bar per quindici giorni.

Una pattuglia della volante è intervenuta la scorsa settimana in centro città, dopo che un cittadino avevo avvertito la centrale operativa della questura per una violenta lite in un esercizio pubblico in centro città.

Dalle dichiarazioni rilasciate agli agenti dal cittadino e da altre persone presenti sul posto, è emerso che nella tarda serata, dopo una forte lite tra un avventore di origini straniere e il titolare e il dipendente dell’esercizio pubblico, l'uomo veniva aggredito dai due all’interno del locale, e successivamente trasportato con un' autoambulanza al pronto Soccorso, da cui sarebbe stato poi dimesso con una prognosi di 35 giorni.

Il titolare del locale e il dipendente, dopo gli accertamenti del caso effettuati dagli operatori di polizia intervenuti, sono stati denunciati per procurate lesioni personali aggravate, in concorso, ai danni dello straniero.

Nei giorni successivi la squadra amministrativa della locale Divisione Pas, in considerazione del grave episodio avvenuto oltre che all’esterno anche all’interno del pubblico esercizio, e che ha visto coinvolti lo stesso titolare e il dipendente del locale, hanno proceduto alla notifica di un provvedimento amministrativo ai sensi dell’art. 100 del Tulps, con il quale è stata applicata la chiusura per 15 giorni.

Marco Magi