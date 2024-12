Aggressione di Pasqua. Il giovane in comunità

Uscirà dal carcere per iniziare un nuovo percorso in una comunità di recupero il giovane sarzanese che la notte di Pasqua colpì alla testa con un tondino di ferro un senzatetto con il quale aveva litigato ai giardini della stazione ferroviaria di Sarzana. Il giudice del Tribunale dei minori di Genova ha concesso la messa alla prova revocando la misura detentiva in carcere. Nessun giudizio sulla attenuazione dell’accusa di tentato omicidio ma una apertura che chiamerà il ragazzo a riprendersi in mano la vita e tentare di svoltare. Nel programma previsto dal giudice Nadia Guerrieri è stato indicato anche un colloquio tra il giovane e Felice Loiacono, l’uomo colpito al volto dopo un vivace confronto al quale erano presenti oltre all’autore dell’aggressione anche tre amici. Si incontreranno attraverso uno specifico protocollo di mediazione e forse potranno chiarire la vicenda. Per il momento però la richiesta presentata dai legali Valentina Antonini e Giuliana Feliciani (nella foto) che difendono il ragazzo sarzanese è stata accolta e il ragazzo non tornerà in carcere.

L’udienza è stata aggiornata a giugno, al termine del percorso che il minore affronterà in una comunità terapautica dove per altro ha trascorso gli ultimi tempi dopo la carcerazione prima a Torino poi a Firenze. Soltanto a giugno il giudice, valutando le relazioni presentate dagli educatori, si pronuncerà. In aula oltre ai legali del giovane Feliciani e Antonini era presente il difensore della parte offesa Federico Loiacono. Il ragazzo era stato arrestato dai carabinieri di Sarzana 24 giorni dopo l’aggressione quando scattò l’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Claudia Seddaiu. La messa alla prova avrà la durata di 16 mesi con un primo passaggio di valutazione a giugno.

Massimo Merluzzi