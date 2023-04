Aggredito da un tassista Imprenditore all’ospedale

Un noto imprenditore spezzino è finito all’ospedale con la frattura del bacino, dopo essere stato aggredito da un tassista nel piazzale della stazione. Un episodio che ha dell’incredibile, se si considera che entrambi i protagonisti sono ottantenni. E’ accaduto mercoledì scorso, davanti ad alcuni testimoni, il tutto ripreso dalle telecamere del circuito di sicurezza cittadino. E quando gli agenti della polizia locale, dopo aver ricevuto la denuncia da parte dell’imprenditore, hanno osservato le immagini, non credevano ai loro occhi avendo assistito ad una vera e propria aggressione per futili motivi. Il diverbio è scoppiato tra l’anziano tassista e l’imprenditore che voleva essere trasportato alla sua abitazione. Il cliente avrebbe però ricevuto un secco rifiuto, motivato dal fatto che aveva indicato come destinazione una strada di non facile ed agevole percorrenza per l’auto del tassista. Costui, infatti, riferiva al potenziale cliente di non avere alcuna intenzione di rischiare l’integrità del suo veicolo percorrendo una strada stretta. A tale rifiuto, sarebbero seguiti epiteti ed offese reciproche.

Il guaio, però, è che la lite è degenerata in aggressione fisica, quando il cliente ha fatto l’atto di andare a sedersi comunque sul sedile posteriore del taxi. A questo punto il conducente del mezzo pubblico, in spregio al regolamento comunale ed alla legge regionale che disciplinano il servizio taxi, convinto che fosse suo diritto scegliersi clienti e percorsi, dopo aver scaricato il bagaglio dell’uomo, lo ha spintonato al punto da farlo cadere a terra, procurandogli la frattura del bacino.

L’imprenditore veniva trasportato all’ospedale e sottoposto alle cure mediche del caso. Quindi si rivolgeva al comando della polizia locale, dove formalizzava di fronte agli agenti della squadra amministrativa la querela nei confronti del suo aggressore

La polizia locale, quindi, al termine delle indagini e dei necessari approfondimenti investigativi, con l’analisi del filmato di quanto accaduto in piazza stazione, denunciava il tassista per il reato di lesioni personali volontarie e, dal punto di vista amministrativo, lo sanzionava ai sensi del regolamento comunale dei taxi, per non essersi comportato con la dovuta correttezza, senso civico e senso di responsabilità, nonché per aver violato la legge regionale in materia, poiché aveva rifiutato di prestare il servizio richiesto senza una fondata e motivata giustificazione. Gli uffici comunali valuteranno poi il persistere delle condizioni per il mantenimento della licenza.

L’episodio è stato stigmatizzato anche dai colleghi tassisti.

Massimo Benedetti