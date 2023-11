Aggrediscono le forze dell'ordine in pieno centro: arrestati due marinai

La Spezia, 13 novembre 2023 – Le foto di quell'arresto nella centralissima via Chiodo, da un paio di giorni giravano sui social. I carabinieri della radiomobile, in quell'occasione, hanno arrestato, intorno alle 18 di sabato, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, un 39 enne e un 27 enne di origine campana.

I militari sono intervenuti in un bar di via Chiodo per una segnalazione di due soggetti che, in preda ai fumi dell’alcol, stavano creando non pochi problemi ai presenti con il loro comportamento molesto e violento. I due uomini, poi identificati quali appartenenti alla Marina mercantile, alla vista dei carabinieri che, nell’occasione, venivano supportati anche da un equipaggio delle volanti della Questura della Spezia, invece che calmarsi si sono avventati sulle forze dell'ordine in una vera propria aggressione.

Nella mattinata odierna, al termine del processo con rito direttissimo – con convalida dell’arresto – i due sono stati messi in libertà in attesa della prossima udienza al Tribunale della Spezia.