Aggredisce i carabinieri: arrestata

Arrivano per sedare una lite in strada e vengono aggrediti da una delle contendenti. È accaduto la scorsa sera a Castello, frazione del Comune di Carro, e a finire in manette è stata una donna di 44 anni, arrestata per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato: subito processata per direttissima, il giudice ha convalidato l’arresto rimettendola in libertà senza misure cautelari.

La vicenda è nata da una lite molto animata avvenuta sulla strada principale del borgo, tanto che alcuni residenti non hanno esitato ad allertare i Carabinieri. Sul posto è arrivata una pattuglia della caserma di Varese Ligure, con i militari che hanno tentato di far calmare gli animi dei presenti: tra questi, una donna di 44 anni residente a Genova, incensurata, che nonostante gli inviti alla calma e i ripetuti tentativi di persuasione, ha continuato con particolare veemenza ad ostacolare i militari nel controllo, arrivando a scagliarsi contro l’auto di servizio, colpendola a calci e danneggiandola. Alla fine è staca placcata e placata. In tribunale a Genova, la direttissima, con la donna che si è dichiarata disponibile a risarcire i danni provocati.