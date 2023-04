Aggiudicato il campo di Follo Appaltato allo Spezia per 9 anni "Onorati di ospitare la squadra"

Lo Spezia Calcio continuerà ad allenarsi a Follo almeno per i prossimi nove anni. Si è chiuso ieri mattina l’iter del bando di gara lanciato dal Comune della bassa Val di Vara per la gestione dello stadio comunale, del campo sussidiario a 11 e delle strutture ad esse collegate. La società di via Melara, la sola ad aver partecipato alla gara, si è aggiudicata la concessione presentando un’offerta economica pari a cinquantamila euro all’anno più Iva, con un rialzo sul canone annuo del 4,17% rispetto ai 48mila euro fissati a base di gara dagli uffici comunali. Conti alla mano, nelle casse del Comune di Follo finiranno 450mila euro nei prossimi nove anni, 900mila euro qualora nel 2032 la concessione dovesse essere prorogata per altri nove anni, così come previsto dalla gara. Una somma, questa, dalla quale tuttavia andrebbero scomputati gli oneri che dovrebbero essere sostenuti nei prossimi anni dallo Spezia Calcio per la realizzazione di un terzo campo di calcio a 11 nell’area dell’ex maneggio comunale. Proprio attorno al nuovo campo di calcio ruotano infatti i piani di sviluppo della società di via Melara, intenzionata a dotarsi di un’ulteriore area di gioco per ampliare gli spazi di allenamento, ma anche a realizzare una nuova palestra e un ristorante mensa dedicato a staff e giocatori. Per la realizzazione del nuovo campo di allenamento, si attende tuttavia la costruzione dei nuovi argini a protezione della zona sportiva e artigianale di Pian di Follo, che di fatto svincoleranno sotto il profilo idrologico l’area dell’ex campo di equitazione: due settimane fa la Regione Liguria ha disposto l’occupazione d’urgenza, preordinata all’espropriazione, delle aree interessate dal progetto di realizzazione delle difese spondali lungo il fiume Vara.

Soddisfazione per la positiva conclusione della gara è espressa dall’amministrazione comunale: l’assessore allo Sport Pasquale Giacomobono sottolinea che "siamo onorati di poter continuare ad ospitare lo Spezia, una collaborazione che va ormai avanti da dieci anni. Crediamo che questo sia il modo migliore per valorizzare il nostro patrimonio, lo Spezia in questi anni è intenzionato a investire per il miglioramento delle strutture e per la creazione di un nuovo campo da calcio, che sarà utilizzato anche dalla società sportiva locale". Nelle prossime settimane si chiuderà anche il secondo bando, quello per la gestione dei campi a 5 e a 7 della cittadella sportiva.

Matteo Marcello