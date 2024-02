"Aggiornamento Piano di Emergenza Esterna per Gnl Italia di Panigaglia: Consultazione pubblica aperta"

La Prefettura di Spezia sta procedendo all’aggiornamento del Piano di Emergenza Esterna (Pee) dello allo stabilimento Gnl Italia di Panigaglia (Porto Venere). Prima dell’adozione formale del documento, la legge prevede che venga effettuata la consultazione della popolazione. Ieri è stata pubblicata sul sito web della Prefettura ( sezione “Pianificazioni di protezione civile -> Piani di emergenza esterna per industrie a rischio di incidente rilevante”) l’informativa preliminare alla popolazione sul Pee per industrie a rischio di incidente rilevante. Fra le informazioni contenute nel documento quelle relative alla descrizione dell’area, natura dei rischi, azioni previste per riduzione di effetti e conseguenze di un incidente; azioni del piano di emergenza esterna concernenti il sistema degli allarmi in emergenza. I cittadini possono presentare (entro 30 giorni e quindi fino al 15 marzo 2024) eventuali osservazioni, proposte o richieste da inviare via mail a [email protected] o pec [email protected], in forma cartacea a Prefettura della Spezia, Via Vittorio Veneto 2, 19124 La Spezia