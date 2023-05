"Agenzia regionale per i rifiuti L’ennesimo inutile carrozzone"

Arriva l’agenzia regionale per i rifiuti. Un servizio utile per i cittadini? Alla domanda risponde il consigliere regionale e vice presidente della commissione ambiente del Partito democratico Davide Natale.

Perché tanta perplessità? "Semplicemente perchè ci troviamo di fronte all’ennesimo poltronificio che depotenzia gli enti locali e costerà oltre 700 mila euro l’anno ai cittadini".

Ma in concreto di cosa si tratta?

"La giunta regionale ha deciso di istituire un’agenzia per la realizzazione e la gestione degli impianti, dei rifiuti urbani e delle funzioni connesse all’applicazione del regime di regolazione dei servizi territoriali: si tratta però di funzioni che svolgono già gli enti locali, non serve complicare con altre sovrastrutture. Si sta solo creando un carrozzone inutile a spese dei cittadini che non risolverà nessun problema". Quindi a cosa dovrebbe servire?

"L’unico aspetto di urgenza che sembra interessare alla giunta è quella di nominare al più presto un Commissario Straordinario, da oltre 144 mila euro l’anno. Accanto a ciò, l’aspetto più negativo è che l’Agenzia, oltre a imporre costi ai cittadini, direttamente e indirettamente, toglierà ruolo e potere alle Città Metropolitana e ai Comuni, che potranno esprimere solo pareri, neppure vincolanti".