Manda due agenti all’ospedale: la fuga si conclude in manette

La Spezia, 23 ottobre 2023 – Due agenti finiti all’ospedale. Ha scatenato un putiferio in centro, la scorsa notte, un albanese di 21 anni, clandestino, che pur di non farsi acciuffare è arrivato ad aggredire gli agenti della polizia locale. L’episodio si è verificato in scalinata Spora, zona in cui la municipale stava effettuando alcuni controlli antidroga. Alla vista degli agenti, il ragazzo ha imboccato la scalinata per darsi alla fuga in via XX settembre, venendo però fermato una prima volta da un operatore. Spintonato e scaraventato a terra l’agente, l’albanese ha tentato di fuggire nella direzione opposta, ripercorrendo la scalinata in direzione del cento ma trovando ancora sulla sua strada altri due agenti. A quel punto, il ventenne non ha esitato a spingere con violenza i due poliziotti, con uno di questi che, dopo aver perso l’equilibrio, è rovinosamente caduto a terra, rotolando per diversi scalini. L’inseguimento a piedi del giovane si è poi concluso dopo qualche centinaio di metri di rincorsa, in piazza Mentana, con gli agenti che lo hanno circondato e immobilizzato per poi portarlo nel comando di viale Amendola per gli accertamenti di rito, che hanno fatto ’scoprire’ il motivo di così tanta violenza per sottrarsi ai controlli: si tratta infatti di una persona clandestina sul territorio nazionale, già gravata da numerosissimi precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di immigrazione. Come se non bastasse, il ragazzo era anche gravato dal daspo urbano e pertanto non avrebbe dovuto trovarsi nemmeno all’interno dell’area interdetta dal provvedimento, ovvero proprio il centro cittadino. Reato, quest’ultimo che prevede la reclusione da uno a tre anni e la multa da 10mila a 40mila euro. L’albanese è stato così arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e rifiuto di fornire le generalità; l’udienza di convalida si terrà questa mattina in tribunale zia. Due gli agenti che sono stati poi condotti al Sant’Andrea per accertamenti: quello spintonato dalla scalinata ha riportato la frattura del gomito, per 30 giorni di referto, mentre il collega alcune contusioni guaribili in cinque giorni. Ai due poliziotti è arrivata la solidarietà del sindaco Pierluigi Peracchini. "Tutta l’amministrazione apprezza il grande impegno e lo spirito di servizio che mettete nel vostro difficile lavoro a tutela della città – ha dichiarato – . Sul fronte degli investimenti e delle dotazioni tecnologiche faremo ancora nuovi passi in avanti, a breve inizieremo la sperimentazione per l’utilizzo e la dotazione dei Taser, che garantiranno maggior tutela agli agenti impegnati ad affrontare situazioni pericolose in caso di aggressione".

mat.mar.