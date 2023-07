Agente della municipale con contratto a tempo

Ultime ore per partecipare al concorso del Comune di Arcola per agente di polizia locale a tempo determinato, per un periodo di sei mesi, con orario full time. Fra i requisiti richiesti, possesso della patente di guida, diploma, esperienza di attività nella pubblica amministrazione a qualsiasi titolo, per periodi non inferiori complessivamente a mesi 12 nei 3 anni anteriori alla data dell’avviso, con prestazioni assimilabili alla posizione da attribuire, possesso dei requisiti per il conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza, e cioè assenza di condanne per delitti non colposi, non essere stato sottoposto a misure di prevenzione, non essere stato espulso da corpi militari o destituito da pubblici uffici. Disponibilità incondizionata a condurre i veicoli e a usare le attrezzature in dotazione. La domanda sul portale https:www.inpa.gov.it entro il 13 luglio