Affido Atc, la Cgil non ci sta: "Gara fatta con il copia-incolla"

La gara fa già discutere in attesa che la commissione decida il vincitore dell’appalto. Il servizio che l’azienda dei trasporti spezzina Atc affiderà per i prossimi cinque anni a uno dei due corsorzi di aziende che hanno presentato l’offerta, è al centro delle prime polemiche sindacali, ufficialmente aperte dalla presa di posizione della Cisl. In particolare è stato puntato l’indice su una delle concorrenti, la Trotta Bus Services, alla quale è stato revocato un appalto nella Capitale per inadempienze nel pagamento dei dipendenti. Anche Stefano Bettalli, segretario generale Filt Cgil, è entrato nella discussione dell’appalto deciso dall’azienda Atc per conservare una fetta importante del servizio non soltanto urbano ma riguardante anche la copertura di linee in Riviera, Val di Vara e Val di Magra.

"Non aver affrontato la discussione sul subappalto – ha spiegato Bettalli – ed aver messo a gara il servizio con un semplice copia ed incolla dell’esistente, a quale risultato ha portato? Alla gara d’appalto si sono presentate solo due aziende, quella già operante sul territorio con tutti i problemi che si porta dietro e un’altra proveniente da Roma". Il segretario riparte poi da una domanda-provocazione.

"Siamo sicuri – prosegue – che aver fatto di corsa, all’ultimo momento una gara d’appalto così importante per il nostro territorio, con una dirigenza in scadenza, sia stata la cosa migliore? Si può considerare gara con solo 2 partecipanti ?".

La commissione chiamata a giudicare le offerte è formata da cinque esperti che valuteranno le referenze dei due distinti gruppi associati. Di certo stupisce che l’azienda debbe affidarsi all’esterno per garantire i servizi. "Questo perchè – conclude Bettati – Atc è solo un vago ricordo della grande azienda a cui molti ambivano ad entrare. Oggi stenta a trovare autisti, tanto che nell’ultimo concorso con un sotto organico di almeno 20 autisti, ne ha racimolati soltanto 13, di cui 8 provenienti da Seal, l’azienda che oggi svolge il servizio in sub affidamento. Si è persa l’ennesima occasione di investire sul trasporto pubblico. Non è arrivato neppure un euro dai fondi del Pnrr, non esiste una visione d’insieme che coniughi l’esigenza di interdire al traffico nel centro città delle auto euro 4 con un potenziamento del servizio di trasporto pubblico compreso la reintroduzione delle navette".

Massimo Merluzzi