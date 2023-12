Affettività e contraccezione. L’Asl apre uno Spazio giovani: "Troverete ascolto e consigli"

Un confronto con medici e psicologi, da soli o in gruppo, senza coinvolgere i genitori né prendere appuntamento, nel massimo rispetto della privacy e senza alcuna spesa. Con questi presupposti ha appena aperto i battenti lo Spazio Giovani, nuovo progetto dell’Asl attivato nei consultori della Spezia e Sarzana e rivolto a ragazzi e ragazze di età compresa fra i 14 e i 24 anni per offrire supporto e consulenza qualificati sulle grandi questioni legate al passaggio alla preadolescenza e all’adolescenza e alla prima età adulta: relazioni e rapporti con gli altri, affettività, sessualità, contraccezione.

"Si tratta di un’occasione – spiegano la psicologa dei consultori Elisa Scapazzoni e la coordinatrice Patrizia Cataldi – per permettere ai ragazzi di accedere ai nostri spazi e alle nostre strutture nel modo che ritengono più agevole e dar loro possibilità di esprimersi in modo sereno, ascoltandoli e offrendo la possibilità di fare domande. In parte, abbiamo già affrontato queste questioni con il progetto per le scuole della Regione Liguria, che vede esperti in classe per permettere ai giovani di sviluppare ’life skills’ – competenze emotive e sociali, ndr. – in affettività e sessualità. Lo Spazio Giovani dà la possibilità di approfondire ulteriormente". Problematiche relazionali, innamoramento, contraccezione, come evitare gravidanze indesiderate e malattie a trasmissione sessuale: "temi che li coinvolgono molto: questi giovani sono responsabili e attenti".

Impegnata in prima linea anche l’epidemiologa Roberta Baldi. "Questo progetto fa sì che i ragazzi e le ragazze possano rivolgersi alla Asl in modo più libero, rispetto al consultorio, senza ricorrere al Cup e chiarire i dubbi legati alla sessualità e all’affettività: entriamo nel dettaglio, spiegando ad esempio il funzionamento dei preservativi e ancora che gli anticoncezionali ormonali non proteggono dalle malattie sessualmente trasmissibili. Questa è anche l’occasione per sfatare tante bufale: l’esposizione ai social è una vera e propria rivoluzione culturale e antropologica. Per questo, è importante che l’operatore sanitario intercetti i loro bisogni e dia loro risposte. Poi, in caso di necessità e in un secondo tempo, è anche possibile arrivare a un dialogo con le famiglie".

A dimostrare la necessità di questi percorsi, riferisce la dottoressa Baldi, l’aumento delle malattie sessualmente trasmissibili, come la clamidia, nella fascia 15-24, ma anche il fatto che "come ha dimostrato la letteratura scientifica, chi ha una buona educazione affettiva e sessuale, previene i comportamenti a rischio e ritarda l’età del primo rapporto". Nel corrente anno scolastico, hanno aderito al programma scolastico cinque istituti comprensivi nella scuola primaria, con 29 docenti formati e 13 istituti e 60 docenti nella secondaria di primo grado.Per informazioni e contatti per lo sportello della Spezia, in via XXIV Maggio 139, aperto ogni martedì dalle 14.30 alle 18 al recapito 9187-534755 e di Sarzana, in via Paci 1, ogni mercoledì (stesso orario) allo 0187604701, oppure via mail all’indirizzo: [email protected].

Chiara Tenca