Adottare un cane, istruzioni per l’accoglienza "Servono amore, intelligenza e spazi adeguati"

di Chiara Tenca "Ho pensato che mi sarebbe servito un libro del genere, utile per affacciarsi al mondo dei cani per la prima volta ma anche avere prospettiva emozionale". Dai vagabondaggi insieme su sentieri e colline a “Cinovagabondi“: ‘manuale’ firmato da Enrica Ceccarini, educatrice cinofila con 15 anni di esperienza, che dialoga con noi sull’universo Fido. Alla Spezia e provincia la presenza di cani è molto alta: che fare per assicurare una convivenza felice in quello che per natura non è il loro ambiente? "Da una parte è una cosa molto bella che tanti accolgano uno o più esemplari in famiglia, dall’altra risulta una forzatura, perché non tutti i cani vivono bene in città: gli spazi sono pochi, ha una struttura urbana fatta di stradine e purtroppo la poca cura e la maleducazione, i cui effetti si vedono anche nei boschi, non è piacevole per loro". Com’è cambiato il rapporto uomo-cane? "Oggi li trattiamo come surrogati: li antropomorfizziamo, utilizzandoli come cerotti per ferite personali ed emotive di cui non sappiamo prenderci cura. Deleghiamo al cane il compito di farci sentire un caregiver bravo ed amato, anche adottandoli in canile, ma se questo è fantastico, dall’altro ci si può rivelare non in...