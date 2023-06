Adotta una Cantina, Commercianti del Centro Storico di La Spezia Partecipano a 'Liguria da Bere'!

Etichette in vetrina grazie ai commercianti del centro storico che, anche quest’anno, hanno aderito ad ‘Adotta una cantina’. Nelle vetrine, durante le giornate della XVI Edizione di Liguria da Bere, saranno esposte le bottiglie delle cantine in degustazione nella rassegna. Le cantine e le attività che hanno aderito sono: La Sarticola - Bottega Benessere centro estetico; Costa Tirolo - Original Marines abbigliamento bimbi; Arrigoni - Poppy pelletterie; Cantine Lunae- Pandora b Side abbigliamento e accessori; Ottaviano Lambruschi & c. - Ruggeri intimo; Zangani- Poppy Bijoux; Tenuta la Ghiaia - Cardinali Calzature; Le Chicche di Nicchia - Melley Calzature e abbigliamento; Cantine Dell’Ara -Plus alimentari; La Polenza - Rollandi arredamenti; Cornice- Vezzoni calzature Corso Cavour; Monticello - Way Side abbigliamento; I Castelli - Bellacosa profumeria e accessori; Ruschi Noveti- Ruggia Calzature; Sassarini- Gioielleria Scardigli; Agricoltori Levanto - Vezzoni calzature Piazza Sant’Agostino; Terre del Moscatello L’or Blanche parrucchiera & estetica; Cà du Ferrà - Camaldi artigiane dell’accessorio; Villa di Negro Clelia Sartori - Fiorista Rischi; La Baia del Sole Federici - Abruzzese abbigliamento; Cà Bertani - Cartoleria Bertini. Un modo interessante per partecipare, come consuetudine, agli eventi di ‘Liguria da Bere’.