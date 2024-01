Adorabili compagni di viaggio. La benedizione degli animali

Un po’ come Minou, Matisse e Bizet, i piccoli pestiferi cuccioli dell’aristogatta Duchessa. Raffinati come l’altolocata Lilly o avvezzi alla strada tanto quanto il suo adorato Vagabondo. E chi potrebbe immaginarla, una vita senza la loro instancabile compagnia? Sono gli animali domestici, imparentati con noi per somiglianza genetica più di quanto si possa immaginare. Ma soprattutto affiliati al clan di casa nostra, abituati da millenni di convivenza e reciproca sopportazione a condividere il nostro tetto, la nostra ’cuccia’, il nostro cibo e i nostri sbalzi d’umore.

E così domenica mattina in una gelida piazza Europa si è svolto il consueto rito della benedizione, organizzato come ogni anno, in occasione dei festeggiamenti di Sant’Antonio Abate, dal Comune della Spezia in collaborazione con L’Impronta, l’associazione che dal 2018 gestisce il canile di San Venerio. Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Pierluigi Peracchini e l’assessore alla tutela animali Lorenzo Brogi. Al termine della benedizione sono stati consegnati gli attestati di fedeltà ai cittadini che hanno avuto l’amore e il coraggio di adottare un cane o un gatto presso il canile municipale.