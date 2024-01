’Adiòs a mamà’ nel Ridotto degli Impavidi

Si chiude oggi la rassegna ’Profeti in Patria’ organizzata al teatro degli Impavidi di Sarzana. Un progetto realizzato da Scarti - Centro di produzione teatrale di innovazione dedicato alla valorizzazione degli artisti locali di età inferiore ai 30 anni che hanno avviato un percorso di formazione professionale che li ha spesso portati fuori dalla provincia. Una bella occasione dunque per esibirsi nel Ridotto dello storico teatro cittadino. L’ultimo appuntamento è oggi alle 18.30 con lo spettacolo dal titolo ’Adiòs a mamà’ racconto dello scrittore cubano Reinaldo Arenas che avrà come protagonisti Alice Agnello, Matteo Di Somma, Cosimo Grilli e Leone Tarchiani. Un viaggio che inizia dalle suggestioni dark, surreali e oniriche del racconto, si domandano che cosa sia il lutto, cosa significa essere figli e se è veramente possibile svincolarsi dagli obblighi che ci portiamo dietro sin dalla nascita. La biglietteria del Teatro degli Impavidi è aperta dalle 9.30 alle 13; per informazioni contattare il numero 346-4026006. Sempre al teatro degli Impavidi domenica ritorna la rassegna ’Piccoli Impavidi’ dedicata ai bambini con lo spettacolo ’Cuore’ in programma alle 17 con protagonista Claudio Milani.