Addio certo al turbogas Chiesto un polo di ricerca

Tra le conferme da parte degli esponenti dell’Enel alla commissione regionale ambiente, su domanda del consigliere Roberto Centi della lista Sansa, quella del venire meno del progetto della centrale a turbo gas.

"Vince l’ambiente, vince la sostenibiltà. vincono cittadini" sostiene Paolo Ugolini, consigliere del Movimento 5 stelle, che rilancia sul tema occupazione: "Il nodo va sciolto".

Tutti sperano nella nascita della fabbrica dei pannelli solari. "E’ anche in corso la valutazione la possibilità di investire nell’area di Vallegrande su una fabbrica di produzione di pannelli fotovoltaici con caratteristiche simili a quella di Catania, anche se ci sono in esame anche altre candidature nel Paese" hanno detto i consiglieri Enel,

Quando basta per indurre il consigliere spezzino Roberto Centi a dire:" Faremo di tutto per favorire questo percorso. Centi: “A questo punto urge un confronto istituzionalizzato con tutti i portatori di interesse del territorio, a partire dai sindacati, perché un’area così vasta e così ben servita può diventare un gioiello unico in tutta Italia nella ricerca e nella produzione di energie rinnovabili, mentre a ora i progetti sicuri riguardano solo poco più di 11 ettari su 74, per traguardare industria sostenibile e buona occupazione. Saranno intanto necessari 5-6 anni per la dismissione e lo smaltimento totale della attuale centrale, con precedenza alle aree coinvolte nei nuovi progetti".

"In commissione abbiamo anche richiesto - precisa Ferruccio Sansa- di studiare per Spezia la possibilità di creare un polo di ricerca e formazione sulle energie in collaborazione con l’università".

Concludono i Consiglieri regionali Centi e Sansa: "L’elemento di preoccupazione è il numero non chiaro e comunque non elevato di nuova occupazione e la nebulosità della candidatura dell’area di Vallegrande a factory di pannelli fotovoltaici; sarebbe necessario invece un investimento occupazionale reale sul territorio almeno paragonabile a quello di Catania, dove saranno impiegati più di mille lavoratori. Esistono tutte le potenzialità logistiche del sito spezzino ed è già presente un sistema di infrastrutture che possono favorirne lo sviluppo ad ampio spettro per il futuro energetico e industriale in campo Green del Paese".