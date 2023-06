Addio al ’capo operaio’ Si è spento Dino Grassi mitico leader sindacale con trascorsi in politica

Nei giorni scorsi è morto Dino Grassi, classe 1926, “capo” storico della classe operaia del Cantiere Muggiano. La notizia giunge dopo i funerali avvenuti in forma privata. Alla Cgil piace ricordarlo ancora fanciullo "quando a quindici anni fu assunto dal Cantiere del Muggiano e partecipò agli scioperi del marzo del 1944 contro la guerra, contro l’occupazione nazista e contro il regime fascista, quello fu uno sciopero politico, insurrezionale. Dopo la Liberazione, rientra in Cantiere e vive gli anni 50 diventando successivamente un componente della C.I di cui diventerà un dirigente. Dotato di grande carisma stimato e apprezzato dai lavoratori diventa un punto di riferimento non solo dei lavoratori del Muggiano, ma del movimento operaio spezzino".

"La sua scomparsa - scrive il sindacato -ci lascia tristi, e con un senso di vuoto. Perdiamo un compagno, un amico fraterno con il quale molti di noi hanno condiviso momenti belli, ma anche momenti difficili, sofferti. La Cgil spezzina si stringe attorno alla famiglia di Dino ed esprime le più sentite condoglianze". "Fu un protagonista - ricorda Giorgio Pagano, stringendosi ai familiari - delle lotte operaie degli anni Cinquanta e Sessanta, fino all’Autunno caldo e alla battaglia per la salvezza del Muggiano. Fu lui a parlare in piazza, l’11 marzo 1969, nella manifestazione del grande sciopero generale provinciale per la difesa del Cantiere".

Consigliere regionale del PCI dal 1970 al 1980, continuò a lavorare in fabbrica per tutto il decennio, fino alla pensione. Fu assessore del Comune di Sarzana dal 1980 al 1985 e assessore provinciale dal 1985 al 1990. Dirigente del PCI, dopo il suo scioglimento aderì a Rifondazione Comunista, da cui si staccò dopo pochi anni. Da allora fu sempre un militante della sinistra “senza partito”. "Uomo di grande umanità e di intransigente moralità, dotato di equilibrio e misura, godeva della stima di compagni e avversari" evidenzzia Pagano, ricordando l’opera autobiografica “Io sono un operaio”, che sarà pubblicata nei prossimi mesi.

"È una storia molto bella, a cui va data la dignità storica, politica e umana che merita, perché è la memoria di chi ha creduto in un ideale" dice Pagano abbraccia ndo i figli Alessandro e Andrea e alla moglie Vezia a nome di tutti gli antifascisti spezzini.

"Con lui si chiude una pagina di storia del nostro territorio, a chi resta spetta il compito di mantenere in vita il ricordo di una stagione che nasce con gli scioperi del 1944 e che si è tradotta in un lungo cammino di emancipazione, impegno civile, lotta sociale e politica, in una lezione senza retorica che non può passare di moda. La sua eredità morale sia di incoraggiamento per continuare la lotta contro la diseguaglianza, per la giustizia sociale e la crescita della democrazia" scrive la segreteria del Partito Democratico.

I funerali si sono tenuti, per volontà di Dino, in forma privata. Nel suo testamento ha scritto: "Assicuro che con ciò non ho inteso modificare assolutamente i sentimenti di solidarietà e di amicizia nei confronti delle tante persone -compagni, amici, conoscenti – che le mie scelte di vita mi hanno fatto incontrare e conoscere".