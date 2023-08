Addio a Luigi Prandini a La Spezia: Funerali oggi a Mazzetta

Se ne è andato in punta di piedi, all’ospedale Sant’Andrea dove era ricoverato da qualche giorno, Luigi Prandini, originario del Veneto, ma dal 1954 alla Spezia (e negli ultimi anni a Bolano). Aveva compiuto 90 anni il 19 giugno e i familiari – lo piangono in diversi, in particolare la nipotina Sara che lui adorava – ringraziano il reparto di Medicina C per le cure. "Abbiamo trovato accoglienza e umanità. Grande disponibilità comunicativa e anche pratica, oltre a un’igiene eccezionale". I funerali oggi alle 10, nella chiesa di San Pietro apostolo a Mazzetta.