Acquisto prima casa Ecco quando scatta la garanzia pubblica

Nel caso di acquisto dell’abitazione principale e se sussistono determinati requisiti è possibile accedere al fondo prima casa che prevede una garanzia pubblica del 50%. E’ riconosciuta la priorità di accesso al beneficio del fondo e l’applicazione di un tasso effettivo globale non superiore al Tegm, cioè al Tasso effettivo globale medio pubblicato ogni tre mesi dal Mef, alle giovani coppie coniugate o conviventi che abbiano costituito il nucleo da almeno due anni, ai nuclei familiari con un solo genitore e figli minori conviventi, ai conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari e ai giovani di età inferiore a 36 anni.

E’ possibile inoltre richiedere, fino al prossimo 30 giugno, l’innalzamento della garanzia all’80% per tutti coloro che, appartenenti ad una delle categorie prioritarie sopra citate, abbiano un Isee non superiore a 40mila euro annui e richiedano un mutuo superiore all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo di oneri accessori. La domanda di accesso al fondo prima casa non va indirizzata a Consap, che lo gestisce, ma direttamente alle banche o agli intermediari finanziari aderenti all’iniziativa. E’ comunque sempre facoltà della banca decidere sulla concessione del mutuo – che deve essere finalizzato all’acquisto di un immobile adibito ad abitazione principale - e sul ricorso alla garanzia del 50 o dell’80% del fondo. Insieme alla richiesta di mutuo va presentato un apposito modulo, disponibile in banca o scaricabile dal sito del Mef o di Consap, e, per avere la garanzia dell’80%, la domanda va consegnata entro il 30 giugno 2023, allegando Isee non superiore a 40mila euro. Per informazioni: consap.itfondo-prima-casa.

