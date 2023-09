Acquedotto colabrodo Residenti sulle barricate Ato idrico sotto accusa

"Siamo rimasti trenta ore senza acqua, e non era la prima volta. Abbiamo un acquedotto che risale all’epoca di Mussolini, così non si può più andare avanti". Hanno un diavolo per capello gli abitanti e le attività commerciali di Cadimare e Marola che, nei giorni scorsi, hanno subito sulla loro pelle l’interruzione della distribuzione di acqua potabile. Rubinetti a secco per oltre un giorno, tra il 4 e il 5 settembre, che hanno creato enormi disagi: alcuni titolari delle strutture ricettive, per esempio, sono stati costretti a portare i turisti ospiti nelle strutture presso l’ostello di Porto Venere; è andata peggio ai ristoratori, che hanno dovuto cancellare le prenotazioni. Una situazione che potrebbe avere anche strascichi legali, se è vero che più di qualcuno si è rivolto al proprio legale di fiducia per valutare la richiesta di indennizzi al gestore del servizio idrico. Non solo. Per molti abitanti dei due paesi la misura è colma a tal punto da chiedere con urgenza un incontro con i rappresentanti e i tecnici dell’Ato idrico spezzino affinché l’ente trovi una soluzione ai loro disagi. "Da tempo la distribuzione idrica con l’acquedotto alto che ha un serbatoio lungo via del Piano a Cadimare si interrompe con frequenza sempre più elevata, mediamente tutte le settimane – si legge nella lettera inviata all’Ato idrico –. Questi blocchi, oltre a provocare disagi, sono all’origine di danni alle utenze, con ulteriori problemi per i cittadini". Nella missiva i cittadini spiegano che "questo acquedotto è stato costruito verso la fine degli anni ’30, e nel tempo vi sono state allacciate centinaia di utenze senza apprezzabili interventi migliorativi e manutentivi: solo toppe".

Molteplici le richieste dei cittadini di Marola e Cadimare, prima fra tutte quella di mettere in programma "con tempi molto brevi il rifacimento totale con adeguamento dimensionale" dell’acquedotto che serve le due località, ma anche un’attenzione verso la depurazione delle acque nere. "Chiediamo di programmare a breve l’eliminazione di tutti gli scarichi a mare e delle ’fogne miste’ dei due paesi, di e seguire un controllo capillare delle abitazioni per verificare dove finiscono gli scarichi fognari – si legge – e di collegare tutte le abitazioni non connesse alla rete fognaria". Dai cittadini dei due borghi anche una segnalazione circa la difficoltà di rapportarsi con gli uffici di Iren preposti alla raccolta delle segnalazioni di guasti e disservizi. "Una difficolta enorme – dicono i residenti – a causa dell’eccessiva automazione e dell’impossibilità di colloquiare con persone che conoscono il territorio spezzino".

Matteo Marcello