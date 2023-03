Tubature colabrodo, il 54 per cento dell’acqua potabile si perde per strada

Recente intervento per la riparazione di una tubazione rotta (archivio)

La Spezia, 29 marzo 2023 - Il 54,9 per cento dell’acqua immessa negli acquedotti della provincia non arriva ai rubinetti di case e aziende. Nello Spezzino, il vero problema non è la carenza d’acqua, ma lo spreco indotto da tubature colabrodo che, al di là della serrata manutenzione del gestore, richiedono da tempo un vero e proprio piano di investimento mirato. Una criticità enorme – basti pensare che il dato sulla dispersione nella provincia spezzina è il peggiore registrato nel Nord Italia, sebbene sia in lieve diminuzione rispetto a tre anni fa, quando le perdite erano attestate al 55,5% – che ha in condotte vetuste la sua principale causa. Sulla rete spezzina, 2.140 chilometri di condotte suddivisi in 347 chilometri di adduzione e 1793 di distribuzione, il numero di rotture (col conseguente intervento di riparazione) negli ultimi tre anni si è assestato a poco più di duemila all’anno, dunque con una media quasi pari a una per ogni chilometro di rete. Un problema che giocoforza ha spostato gli obiettivi del gestore idrico: se negli ultimi decenni gli sforzi economici erano stati diretti principalmente verso la depurazione delle acque, con un programma di interventi che vedrà la sua opera principale nel completo rifacimento...