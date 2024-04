Acqua: bene di cui avere cura. Laghi di sabbia e bombe d’acqua

Sappiamo tutti cos’è l’acqua: la usiamo per bere, cucinare, lavare, irrigare e produrre. Come inizierebbe una giornata in cui dai nostri rubinetti non uscisse nulla? Malissimo! Nessuna possibilità di farsi una doccia o prepararsi un caffè. Diamo per scontato che girando il rubinetto esca immediatamente acqua limpida e fresca, ma non è così dappertutto o per sempre, infatti secondo le proiezioni dell’ONU nel 2050 avremo il 25% di acqua dolce e il 20% di suolo coltivabile in meno, ma la popolazione mondiale supererà i 10 miliardi di abitanti. Il problema idrico è collegato ai cambiamenti climatici: il riscaldamento globale accentua i fenomeni di siccità nelle zone già secche e genera quegli uragani devastanti, che i giornalisti chiamano “bombe d’acqua” e questo porterà anche ad un aumento della fame nel mondo.

Come ci ha spiegato il dott. Alberto Vezio Puggioni, agronomo che si occupa di irrigazione, non possiamo produrre acqua, quindi dobbiamo sfruttare al meglio le risorse che abbiamo. Oggi, una delle grandi sfide dell’agricoltura è produrre più cibo usando meno acqua, dunque è importante utilizzare forme di irrigazione più sostenibili come quella a goccia, che consiste in un tubo con dei buchi che consentano di far uscire l’acqua una goccia alla volta o la subirrigazione con la quale l’acqua viene distribuita attraverso tubi sotterranei e risale nel terreno per infiltrazione e capillarità, giungendo alle radici delle piante. Con l’ausilio dell’intelligenza artificiale è già possibile calibrare sempre meglio la quantità d’acqua necessaria per ogni coltura, senza sprechi, e non solo. Ricordiamo che per avere sulle nostre tavole una sola di quelle famose mele al giorno che tolgono il medico di torno occorrono 70 litri di acqua!

Tutti nel nostro piccolo possiamo contribuire, anche gesti più semplici sono importanti, come ad esempio:

● Chiudere il rubinetto per evitare sprechi mentre non usiamo l’acqua e controllare che non ci siano perdite;

● Riutilizzare l’acqua di cottura della pasta per sciacquare i piatti prima

di metterli in lavastoviglie o se lessiamo varie verdure, riutilizzare la

stessa acqua per cuocere la pasta o per innaffiare;

● Avviare lavastoviglie e lavatrici sempre a pieno carico, scegliendo

cicli brevi;

● Scegliere la doccia invece della vasca da bagno;

● Installare sistemi di raccolta per l’acqua piovana per usi non potabili, come innaffiare (l’acqua piovana è meno dura e più gradita alle piante), evitando di farlo nelle ore calde per ridurre l’evaporazione.