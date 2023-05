Acit fa 50 anni Un concerto in Sala Dante

Un concerto in Sala Dante giovedì 18 maggio 2023 alle 18 della violinista Annabel Nolte, proveniente da Bayreuth, città tedesca gemellata con La Spezia, accompagnata al pianoforte dal maestro Marco Podestà, vicedirettore del Conservatorio ’Puccini’ per celebrare i cinquant’anni dell’Acit, l’associazione culturale italo-tedesca. Il programma prevede l’esecuzione di musiche di J.S.Bach, Clara Schumann e Johannes Brahms. L’Associazione Culturale Italo Tedesca venne fondata nella primavera 1973 dall’Ammiraglio Renato D’Antonio, che ne fu il primo presidente, e dalla prof.ssa Umberta Arfaioli, a lungo vicepresidente; successivamente fu presieduta dal 1976 al 1997 dal professor Renato Caruso, preside dell’Istituto tecnico commerciale "Fossati" che promosse il gemellaggio col liceo Richard Wagner di Bayreuth. Dal 1997 ad oggi l’Acit è stata guidata dalla prof.ssa Chiara Cozzani. Tante sono le persone e le associazioni con cui l’ACIT ha collaborato nell’arco della sua ormai lunga storia, che le hanno consentito di affermarsi come punto di riferimento locale per la diffusione della lingua e della cultura tedesca, in un’ottica europea. Le offerte culturali e i progetti didattici elaborati dal Goethe Institut sono stati e tuttora vengono diffusi con successo dalla rete dei partner del Goethe Institut, a cui appartiene l’ACIT spezzina. Il sodalizio culturale collabora col comune nel gemellaggio con Bayreuth. Il concerto celebrativo sarà preceduto dai saluti del sindaco della Spezia dott. Pierluigi Peracchini, della Console Generale Aggiunta della Repubblica Federale Tedesca di Milano dott.ssa Tatjana Schenke-Olivieri e del rappresentante del Goethe Institut di Roma dott. Marvin Schnell. La manifestazione, che ha il patrocinio del Comune della Spezia e che viene realizzata dall’ Associazione col contributo del Goethe Institut, è a ingresso libero e chiunque può partecipare. F.D.