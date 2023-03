Accosti legittimi in darsena, rivincita di Forcieri

Alla distanza Lorenzo Forcieri e l’ammiraglio Andrea Toscano centrano una bella soddisfazione: il riconoscimento, ad opera del Consiglio di Stato, della legittimità degli atti che permisero l’accosto delle navi da crociera nella darsena militare, tra il 2013 e il 2016: è stato infatti respinto il ricorso della Livorno 2000 che gestiva i traffici nella città toscana. "Far ormeggiare le grandi navi da crociera al Molo Varicella, dentro la Base Navale Militare fu una mia idea, accolta - ricorda l’ex presidente dell’Autorità Portuale- dall’Ammiraglio Toscano cui va il merito di averne colto la portata innovativa e al quale rinnovo il mio ringraziamento". Si è così consentito di far radicare e sviluppare alla Spezia il traffico crocieristico. "Fu anche un esempio - rileva Forcieri - delle possibilità che si potevano avere con un uso duale delle strutture militari, attraverso lo strumento delle permute, che poi è proseguito con la permuta di molo Pagliari, che ha consentito la ricollocazione delle Marine, con Seafuture ecc. Contro questa idea si scagliarono in molti, con esposti, interrogazioni parlamentari ecc. a partire dalle Ap di Genova e Livorno. Questa sentenza conferma la correttezza amministrativa di questi come di altri atti, portati avanti con coraggio e capacità innovativa, nell’interesse esclusivo di porto e città".