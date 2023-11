Accorpamenti, guerra in Valle. Sindaci e preside ai ferri corti

Il dimensionamento scolastico è stato approvato da più di una settimana, ma le polemiche non accennano a placarsi. Questa volta, la lite scoppia in Val di Vara, con lo scambio epistolare dai toni caldi tra il dirigente dell’Isa19 nonchè reggente dell’Isa22, e i sindaci dei territori della media e alta Val di Vara. Il primo, che nei giorni scorsi aveva scritto una lettera alle famiglie riccolesi per spiegare come l’accorpamento con l’Isa1 della Chiappa avrebbe portato a un impoverimento dell’offerta formativa, ha preso carta e penna per scrivere anche ai sindaci della vallata. Nella missiva, il preside sottolinea che con l’approvazione del nuovo piano da parte della Provincia "l’Ic Val di Vara a seguito dei criteri adottati vedrà rafforzato il suo isolamento territoriale e amministrativo. Tale situazione, oltre a compromette l’offerta formativa e la continuità didattica, potrebbe comportare l’assenza delle figure apicali indispensabili per una programmazione e gestione efficace dell’istituto". La missiva, che si conclude con l’auspicio di un ripensamento e di una rivisitazione del piano di dimensionamento scolastico, non è stata presa bene dai sindaci della media e alta Vara. Nove primi cittadini non hanno esitato a rispondere per le rime. Nella lettera dei Comuni, indirizzata anche ai genitori viene espresso "il totale dissenso" rispetto alla nota vergata dal dirigente scolastico, in quanto "priva di ogni fondamento e non inerente alle competenze dello stesso. Francamente risulta incomprensibile come cancellare una sede di dirigenza scolastica e conseguentemente una segreteria possa giovare, alla stabilità didattica e amministrativa dell’Isa" dicono i nove sindaci, secondo i quali "a compromettere la qualità dell’offerta formativa e la continuità didattica" sarebbe piuttosto "un eventuale comprensivo composto da 22 plessi. Quale docente accetterebbe una cattedra che paradossalmente potrebbe essere spalmata su un territorio che nelle punte più estreme potrebbe arrivare a 40 chilometri". I sindaci, nel definire "riprovevole" la nota con cui il dirigente si era rivolto alle famiglie riccolesi, "si augurano per il futuro che posizioni di tale portata siano frutto di un confronto leale nell’esclusivo interesse degli alunni e dell’intera comunità educante". Nel frattempo, il malumore di molti sindaci circa il piano di accorpamenti è arrivato a Genova. Domani alle 14.30 si terrà la seduta della terza commissione regionale sul tema del dimensionamento scolastico: convocati nove sindaci e cinque dirigenti scolastici spezzini.

Matteo Marcello