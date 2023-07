Accoltellamento mortale per droga Subito fermato l’indiziato del delitto

Questa volta nel quartiere Umbertino c’è scappato il morto: è successo attorno alle 2,30 dell’altra notte. E’ accaduto all’incrocio fra viale Amendola e via Corridoni, nei pressi del Liceo Scientifico "Pacinotti". E’ stata la conseguenza di un unico fendente mirato: al cuore, trafitto da una lama appuntita. Non era mai accaduto prima. E mai, dopo un accoltellamento, era accaduto che il caso fosse risolto in una manciata di ore: quattro quelle trascorse per assicurare alla giustizia un indiziato, inguaiato dall’analisi incrociata di testimonianze e riprese delle telecamere spia. L’indagine lampo è dei carabinieri del Reparto operativo del Nucleo Radiomobile del Comando provinciale, coordinati dal capitano Carlo Panattoni. Un lavoro certosino.

Lo sfondo è quello della droga. L’antefatto plausibile, un regolamento di conti a fronte di un mancato pagamento, dalla posta in gioco a misura di disperati: 50 euro.

La vittima è un uomo di origini tunisine di 44 anni, con regolare permesso di soggiorno, già noto alle forze dell’ordine: Mohamed Ali Saidi, con dimora in via La Marmora e residenza a Reggio Emilia. L’indiziato del delitto è un giovane di 24 anni di origini dominicane: Carlo Alberto Rosà Nunez. Anche lui una vecchia conoscenza dei segugi che battono le vie dello spaccio. Era disoccupato dall’inizio dell’anno, prima aveva lavorato come resinatore in un cantiere navale in provincia di Massa. Sua fonte di reddito era diventata la cocaina. Lo dimostra le "neve" trovata nell’abitazione di via Napoli condivisa con alcuni parenti: 17 dosi pronte per la vendita. Sono state rinvenute dai carabinieri a seguito del blitz effettuato alle 6,30 di ieri, insieme agli altri elementi che hanno prodotto la chiusura del cerchio innescando il provvedimento restrittivo: coltello con lama di 7 centimetri (senza apparenti tracce di sangue benché con aloni sospetti) e vestiti per forma e colore simili a quelli indicati nelle testimonianze di coloro che, pur senza rilevare l’identità dell’aggressore, hanno riferito sul suo abbigliamento: maglia rossa, pantaloni corti neri, cappellino in testa. Gli stessi ripresi da due o tre telecamere del sistema di videosorveglianza approntato dal Comune nel quartiere, con ’tracciamento’ del percorso: da via Corridoni a via Napoli, passando per piazza Brin. Tutto è affiorato durante la perquisizione, prima della quale l’uomo si era lavato. La sua posizione da ieri mattina è quella di indiziato di delitto. Attorno alle 8 è stato trasferito in una cella di sicurezza della caserma del Comando provinciale dei Carabinieri. Ieri pomeriggio la traduzione in carcere in attesa degli step giudiziari di rito: richiesta di convalida del fermo e della misura cautelare, interrogatorio di garanzia finalizzato alla convalida e al trattenimento in carcere, esecuzione dell’autopsia. Atti fino a ieri sera ancora da formalizzare da parte del pm Claudia Merlino che ha ricevuto le prime relazioni nel tardo pomeriggio e ha già allertata l’anatomopatologa Susanna Gamba.

Formalizzata invece, sull’altro fronte, da parte dei familiari del fermato, la nomina del legale per sostenere il percorso in salita della difesa: si tratta dell’avvocato Mauro Boni, che mai aveva in passato assistito l’indagato.

Corrado Ricci