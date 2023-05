Accarpio e Borrini al Diocesano

Al Museo Diocesano salgono oggi sul palcoscenico di ‘Classica in Jeans’, Niccolò Accarpio e Alessandro Borrini, due eccellenze provenienti dal liceo musicale Cardarelli. La Società dei Concerti – che organizza la rassegna – in questa edizione, oltre alla promozione dei giovanissimi, ha tenuto particolarmente a dare spazio a talenti di ‘casa’, quelli cresciuti nella nostra provincia. Accarpio suona la chitarra, è nato nel 2003, si è diplomato lo scorso anno sotto la guida del professor Lamartina, e attualmente frequenta il Conservatorio Puccini con i maestri Lapo Vannucci e Stefano Brondi; ha ottenuto il secondo premio al concorso Città di Piombino. Il classe 2005 Borrini ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di sei anni con il maestro Piero Barbareschi, suo attuale insegnante al Cardarelli. Dal 2018 è allievo del maestro Andrea Padova al Conservatorio Boito di Parma. È stato premiato in diversi concorsi pianistici (tra cui il 1° premio assoluto all’European Online Piano Competition ‘Salentinae Terrae’) e si è esibito in diverse rassegne concertistiche, tra le quali ‘Rassegna musicale d’estate’ (San Marino), ‘Sommerfestival’ (Vienna) e ‘Sagge sono le Muse’ (Longiano). Il duo propone un programma in due parti con musiche di Sor, Turina, Tarrega, Schumann, Chopin e Rachmaninov. Sarà possibile acquistare il biglietto al museo, al costo di 7 euro (ridotto a 5 per soci SdC e studenti).