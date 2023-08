Accademia della cucina in festa A 70 anni dalla fondazione

Cominciò tutto settant’anni fa. Era il 29 luglio 1953 e un gruppo di intellettuali, appassionati di cultura eno-gastronomica italiana, giornalisti e letterati - quelli che poi passarono alla storia dell’Istituzione come "i 14 cavalieri del buongusto" – decisero che era venuto il momento di tutelare i valori e i meriti della cucina e dell’enologia italiane contro le "contaminazioni" che rischiavano di snaturarne le peculiarità identitarie. A riunirli ai tavoli milanesi del ristorante dell’Hotel ristorante Diana, oggi Hotel Sheraton Diana Majestic, fu Orio Vergani, giornalista e scrittore, che "convocò" personaggi come Dino Buzzati, Arnoldo Mondadori, Giò Ponti e molti altri esponenti della cultura di allora, con lo scopo di mettere nero su bianco l’atto fondativo dell’Accademia Italiana della cucina, l’istituzione culturale che oggi si articola in 320 delegazioni sparse in Italia e nel mondo. Evento celebrativo, certo, ma anche e soprattutto la conferma di un impegno volto a consolidare i valori di una cultura eno-gastronomica oggi riconosciuti in tutto il mondo.

All’evento milanese ha partecipato, in veste di componente del Consiglio di presidenza di Aic, anche la delegata spezzina Marinella Curre Caporuscio. Alla conferenza stampa molti rappresentanti delle istituzioni che hanno poi partecipato al pranzo in quello stesso locale che tenne a battesimo l’Accademia. Fra gli altri ospiti, ricevuti dal presidente nazionale Paolo Petroni, il vice presidente del Senato Gianmarco Centinaio e un folto gruppo di esponenti delle istituzioni e della cultura, fra cui il consigliere di ambasciata Andrea Canepari, della Direzione generale per la promozione del Sistema Paese, che ha ricordato la consolidata collaborazione fra il Ministero degli Esteri e le delegazioni Aic all’estero.

Il presidente Petroni ha illustrato le iniziative di Aic, fra cui il libro "1953 - 2023. Le origini, l’evoluzione, il futuro", che ripercorre la storia dell’Accademia, e il Manifesto del settantennale, che ha lo scopo di richiamare l’attenzione su alcuni aspetti basilari della cultura e dello sviluppo della cucina italiana. In questo contesto anche la traduzione in 8 lingue della Storia della cucina italiana a fumetti, che sarà protagonista dell’VIII Settimana della cucina italiana nel mondo. Momento speciale della giornata la timbratura del francobollo dedicato all’Accademia realizzato dall’Istituto poligrafico per conto del Ministero delle imprese e del made in Italy. Anche a livello provinciale sono in cantiere iniziative per i 70 anni di Aic, fra cui un prestigioso convegno in programma il 16 settembre nella Villa Romana del Varignano, una sorta di viaggio fra passato e presente nella "cultura olearia", con la partecipazione di studiosi dell’Accademia dei Georgofili e del mondo produttivo agricolo.

Franco Antola