Accademia del Gusto festeggia il Carnevale

L’Accademia del Gusto ha festeggiato il Carnevale con una conviviale alla trattoria ‘I Contadini’ in via dei Pioppi organizzata dagli accademici Claudia Verzani e Gian Paolo Battini, con piatti tipici spezzini. Nell’occasione l’Associazione ha festeggiato i 18 anni di attività ricordando la costituzione avvenuta proprio presso lo storico locale. "Quando è nata la nostra Associazione – ha spiegato il presidente Nicola Carozza – nella ristorazione molti parlavano solo di innovazione e invenzione in cucina mentre noi controcorrente abbiamo ragionato di salvaguardia dei piatti tipici. Oggi a 18 di distanza possiamo dire di aver avuto ragione: altre associazioni e amministrazioni hanno capito il valore dei piatti del territorio". Nel corso della serata, i past president Franco Carozza, Giuseppe Celeste, Valter Taglieri e l’attuale Presidente Nicola Carozza hanno raccontato aneddoti e fatto il punto sulle nuove sfide in difesa dei piatti del territorio. Una storia che oggi conta oltre 200 conviviali con circa 8000 presenze nei locali del territorio, tanti illustri ospiti e un sito sempre aggiornato.