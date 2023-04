Accademia cucina ricevuta al Quirinale

E’ toccato a una spezzina, Marinella Curre Caporuscio, illustrare l’attività e gli scopi dell’Accademia italiana della cucina al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un incontro prestigioso avvenuto in uno dei sontuosi salotti affrescati del palazzo del Quirinale nell’ambito delle iniziative celebrative per i 70 anni di Aic. Il capo dello Stato ha ricevuto il vertice nazionale dell’associazione guidato dal presidente Paolo Petroni, con il consiglio di presidenza dell’Accademia al completo, di cui fa parte anche la delegata spezzina Curre Caporuscio. Dopo il saluto di Petroni, Mattarella ha ascoltato con interesse il ’racconto’ che dell’ Accademia ha fatto proprio Marinella Curre, unica donna rappresentata negli organismi nazionali di Aic. La delegata spezzina ha parlato del ruolo dell’ istituzione culturale, definendola la chiave identitaria delle tradizioni italiane dell’enogastronomia, strumento indispensabile di promozione e di tutela dei valori, anche culturali, della nostra cucina in Italia e all’estero. Un traguardo importante i 70 anni di impegno dell’istituzione fondata da Orio Vergani specie in un momento come l’attuale che impone di vigilare e contrastare le innovazioni legate alla globalizzazione e agli interessi economici di grandi aziende.