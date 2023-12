’Acarnesi’ fuori dal baule. La più antica commedia oggi sul palco del Dialma

‘Gli Acarnesi’ di Aristofane è la più antica commedia del mondo. Oggi non è più in repertorio, nessuno la mette più in scena, ma il suo dispositivo comico, ripulito dai cascami del tempo, è ancora esplosivo. Si chiude l’anno 2023 per ‘Fuori Luogo 13’, rassegna di teatro contemporaneo organizzata da Scarti Centro di produzione d’innovazione teatrale. Dopo il grandissimo successo di ‘Christmas Forever’, spettacolo cinico e irriverente dei Tony Clifton Circus, stasera alle 20.30 il palcoscenico del Dialma sarà tutto per ‘La commedia più antica del mondo’, monologo denso e brillante de I Sacchi di Sabbia che prende avvio proprio da ‘Gli Acarnesi’.

Un testo che fa emergere la sua contemporaneità, che si interroga sul mondo in cui viviamo, sul nostro modo di vivere e pure sul ruolo di attore. Massimo Grigò, solo in scena, è un anfitrione virtuosissimo e spassoso, capace di disegnare una moltitudine di presenze foltissime. Diplomato alla Bottega Teatrale di Firenze, ha lavorato come attore con Remondi e Caporossi, Federico Tiezzi, Barbara Nativi, Giancarlo Cauteruccio, Angelo Savelli, Ugo Chiti, Lina Wertmuller, Renata Palminiello, Roberto Valerio, i Sacchi di sabbia e con i Fratelli Forman e come attore cinematografico con i fratelli Taviani e con Salvatore Samperi. Con un ghigno rabbioso e idealista, Aristofane costruisce un nuovo mondo libero da ingiustizie e ipocrisie, dove non esistono la povertà e la guerra. Un’utopia, innescata dalla miccia formidabile dell’eroismo comico, capace di stravolgere, inventare e dominare. È la storia di Diceopoli, il contadino che, stufo della guerra, stipula con Sparta una pace personale, fondando una sua polis alternativa. A distanza di 2500 anni la commedia continua a porci delle domande fondamentali: il mondo è marcio? E se sì, è possibile rifondarlo, immaginarne uno nuovo? Si può essere al tempo stesso grandi umanisti e insolenti, eleganti e osceni, anarchici e civili? Lo spettacolo ha dato il via, per la compagnia pisana nata nel 1995, ad un progetto su Aristofane, sostenuto da Compagnia Lombardi-Tiezzi e dai festival Inequilibrio e Kilowatt, che culminerà nella messa in scena del Pluto, l’ultima opera del grande commediografo greco. I Sacchi di Sabbia lavorano sull’incontro fra tradizione popolare e ricerca spingendosi nell’esplorazione di terreni diversi, dalla letteratura al cinema, dal fumetto all’opera. La Compagnia riceve il Premio Ubu Speciale nel 2008, il Premio Nazionale della Critica nel 2011, vince il Premio Lo Straniero per la sua attività e nel 2017 si aggiudica l’Eolo Award per la sua ricerca nel teatro di figura. Dal 2016, con Massimiliano Civica, inizia il lavoro sui classici. Per informazioni è prenotazioni è possibile contattare il 333 2489192 (anche messaggio Whatsapp) o inviare una mail a [email protected].

Marco Magi