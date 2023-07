Abusi sessuali su una studentessa, indagato 20enne di Monterosso

La Spezia, 1 luglio 2023 – È stata ascoltata per quattro ore dal giudice delle indagini preliminari Fabrizio Garofalo, che gli ha chiesto di ricostruire passo dopo passo quello che le è accaduto. Lei parla un po’ d’italiano e lo comprende, ma per non avere dubbi sul contenuto delle sue dichiarazioni, è stata affiancata dall’interprete. Anche perché quello che denuncia è molto grave: di essere stata violentata sessualmente da un ragazzo di Monterosso mentre era in vacanza a Pasqua assieme ad alcune amiche nel paese delle Cinque Terre. La vittima è una ragazza americana poco più che ventenne, di un anno più giovane del suo presunto violentatore che ne ha 22.

La giovane non è una semplice turista, ma una studentessa che ha frequentato per un anno un corso universitario in Italia, per la precisione a Bologna. E durante una delle pause dallo studio, nelle vacanze di Pasqua, era venuta con alcune amiche a fare un giro nelle Cinque Terre. Ne aveva approfittato per fermarsi qualche giorno e vedere da vicino uno dei posti che le era stato consigliato durante la sua permanenza in Italia. Ma proprio a Monterosso la giovane americana sarebbe stata vittima di un episodio spiacevole, sul quale la procura della Spezia sta cercando di far luce. La ragazza ha conosciuto lì un quasi coetaneo del paese, con il quale sarebbe nata una simpatia. Secondo quanto trapela dallo stretto muso di riserbo, infatti, in un primo momento l’approccio sarebbe stato consenziente. Poi, però, è accaduto qualcosa che ha spinto la giovane a tirarsi indietro, ma il ragazzo avrebbe invece continuato, noncurante delle richieste della giovane. Pare che in quel momento entrambi avessero consumato una buona dose di alcolici. L’episodio è accaduto il 10 aprile in paese, poi la ragazza il giorno dopo è ripartita per Bologna.

Dove ha riflettuto a lungo su cosa fare, perché non si è recata subito a sporgere denuncia. Dai carabinieri di Bologna ci è andata soltanto a maggio, tanto che la denuncia è stata formalizzata il 22 di quel mese e consegnata qualche giorno dopo alla procura della Spezia.

Il sostituto procuratore Maria Pia Simonetti ha quindi aperto un fascicolo. Poiché la studentessa americana era ancora in Italia, si è cercato di accelerare i tempi per procedere con l’incidente probatorio in tribunale, in modo da cristallizzare la prova. La giovane, difesa dall’avvocato Debora Cossu, è stata quindi ascoltata dal gip Fabrizio Garofalo. In aula c’era anche il ragazzo, difeso dagli avvocati Alessandro Zonca e Maria Laura Andreucci del foto di Bergamo.

I due non si sono visti, erano divisi da una parete.