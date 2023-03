Abossida, tesoro conteso Confisca revocata ma resta il sequestro I narcos sullo sfondo

"Non ci sono elementi che permettano di ritenere fondamentale la partecipazione di Bombina Abossida all’associazione dedicata all’importazione e al traffico di stupefacenti in epoca anteriori dal 2012". lo dice la Corte di appello di Genova nel motivare, su richiesta dell’avvocato difensore Silvia Rossi, la revoca della confisca del tesoro sull’ordine dei 7 milioni di euro – proprietà immobiliari in Italia all’estero, liquidità in conti svizzeri e un quadro della scuola di Caravaggio – riconducibile, secondo le indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo che hanno svelato l’intrigo internazionale, alla donna di 58 anni già titolare alla Spezia di una catena di negozio di abiti griffati, sorella di Santo Abossida, ucciso il 14 agosto del 2012 in un agguato mafioso a Torretta di Crucoli in provincia di Crotone. Poco cambia per lei: il tesoro in questione, è anche oggetto di un sequestro penale parallelo, disposto dal tribunale, connesso al processo pendente alla Spezia per la detenzione di 450 chili di cocaina rimasti nella sua disponibilità dopo l’omicidio del fratello e il concorso - contestato - al riciclaggio dei beni provento dei traffici internazionali ai quali lei è comunque risultata estranea.

La stessa Corte di appello rileva che dopo l’omicidio del fratello – che aveva curato il trasporto di 800 chili di cocaina dalla Colombia alla Spezia su uno yacht a vela – fu "contattata da emissari dei venditori colombiani della cocaina con i quali si adoperò per il recupero della parte di stupefacente che non era ancora stata ceduta sul territorio nazionale e ai quali indicò i nomi dei compratori della cocaina già venduta perché provvedessero a riscuoterne il prezzo o ottenere la restituzione".

Circostanze queste ancorate alle rivelazioni del pentito Antonio Femia, 42 anni di Locri, che, sul punto, è stato ascoltato, in remoto, dal Tribunale della Spezia il 24 febbraio scorso nel processo ad Abossida per la detenzione della quota di droga occultata alla Spezia in un box del parcheggio di via Costantini. Il 5 maggio la prossima udienza.

Corrado Ricci