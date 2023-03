Abbraccio alle toghe perseguitate Flash mob delle donne avvocato Corso contro la discriminazioni

Sempre più rosa il Foro spezzino. Con 387 avvocati e 89 praticanti, le donne hanno superato, gli uomini (410 e 49), portandosi a quota 476 su 459. La prima iscritta fu Anna Notarstefano, nel 1956: una maestra per tanti, uomini compresi; è scomparsa il 10 marzo dello scorso anno ma la lezione della sua tenacia resta. "Gli avvocati hanno, e sempre avranno, nelle figure femminili, la loro componente indispensabile. Nello svolgimento del sacro mandato di custodi dei diritti fondamentali e delle libertà, la donna, tra gli avvocati, è soprattutto emblema di altruismo" parola del presidente Daniele Caprara che, primo nella storia dell’Ordine, ieri ha inteso dedicare un momento di solidarietà alle colleghe sparse nel mondo "che non esitano anteporre i diritti altrui ai propri, e di conseguenza alla loro stessa esistenza". Così Ebru Timtik a Instanbul, così Nasrim Sotoudeh in Iran, e ancora in Egitto, Cina, Pakistan, Colombia: Nazioni nelle quali i difensori dei diritti vengono perseguitati aggrediti, arrestati, uccisi. A loro l’abbraccio ideale che ha preso forma nella Sala avvocati del Tribunale con gli interventi delle consigliere dell’Ordine Manuela De Lisi, Raffaella Nardone, Raffaella Ponari Deslarzes, Maria Cristina Simeone e Marina Battistini, quest’ultima componente del Comitato delle pari opportunità che ha parlato del corso di formazione promosso dall’organismo che sta permettendo a tante giovani colleghe di specializzarsi nella tutela legale contro la discriminazioni dei luoghi di lavoro.

Corrado Ricci